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Раскрыты две причины феноменального успеха «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Агкацев объяснил успехи команды хорошей самоотдачей

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Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев назвал две причины успешного старта команды в сезоне-2024/25. Слова Агкацева приводит Legalbet.

«За счет чего «Краснодар выдал беспроигрышную серию на старте сезона? Я полагаю, что такого результата удалось добиться за счет усердных тренировок и максимальной самоотдачи от всех ребят на поле», — сказал 22-летний голкипер.

«Краснодар» трижды сыграл вничью, а затем одержал четыре победы подряд в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), не потерпев ни одного поражения по итогам стартовых семи туров чемпионата страны.

Благодаря таким результатам «быки» набрали 15 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, уступив только петербургскому «Зениту», который сумел записать в свой актив 17 баллов.

В Кубке России черно-зеленые трижды смогли обыграть соперников — ЦСКА (1:0), «Ахмат» (1:0) и «Пари НН» (1:0) — и на данный момент лидируют в группе С.

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