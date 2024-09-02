Названы новые соперники сборной России

Национальная сборная России может в ноябре провести товарищеский матч против команды Сирии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, поединок может состояться 15 числа в Москве.

В октябре сборная России может сыграть с Малайзией и Туркменией. При этом команде Малайзии 14 октября нужно быть в Окленде, где состоится матч с Новой Зеландией, следовательно, с Россией она может встретиться 9 или 10 октября.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.