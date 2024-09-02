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Итальянский гребец лишен медали Паралимпиады из-за телефона

Итальянского гребца Перини лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке

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Harry Murphy/Sportsfile via Getty Images

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации гребли Италии.

Причиной для пересмотра результат стал тот факт, что в лодке итальянского спортсмена после соревнований был обнаружен телефон, он находился в сумке. Подобное запрещено правилами — в лодке не должно присутствовать никаких средств связи.

Итальянская федерация заявила, что злого умысла не было, а спортсмен просто забыл выложить устройство и не использовал его для связи. Однако поданный протест на пересмотр результата (лишение Перини бронзы) был отклонен. Теперь Федерация гребли Италии намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

Медаль перешла к представителю Австралии Эрику Хорри.

Летние Паралимпийские игры — 2024 проходят в Париже. Российские спортсмены допущены, однако при выполнении ряда требований — в том числе, атлеты выступают в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянин завоевал бронзу Паралимпиады в прыжках в высоту.

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