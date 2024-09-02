Отстраненный на три года спортдиректор «Оренбурга» уволен со своего поста

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уволен со своего поста. Эту информацию подтвердил сам Андреев в комментарии «Спорт-Экспресс».

«Все верно», — заявил он, отвечая на вопрос, правдива ли его информация об увольнении.

30 августа Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил Андреева от футбольной деятельности на три года и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Также Андрееву установлен двухлетний испытательный срок. Такое наказание он получил из-за своего поведения на одном из матчей чемпионата России.

Сразу после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:3) спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле. А после раскритиковал работу судейской бригады.

Позже Андреев принес извинения за свое поведение.

«Я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла», — заявил Андреев.

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