Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Медведь

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался в возрасте 86 лет. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Белорусской федерации борьбы.

«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — указано в сообщении.

Причины смерти чемпиона не уточняются.

Медведь трижды становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе — на Играх 1964, 1968, 1972 годов, причем медали он завоевывал в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). В своей карьере он семь раз становился чемпионом мира (1962—1963, 1966—1967, 1969—1971), также на мировом первенстве он выигрывал бронзовую награду (1961 год) и серебро (1965 год). Трижды Медведь поднимался на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы — в 1966, 1968 и 1972 годах. В 1961—1970 годах борец девять раз становился чемпионом СССР.

На Олимпиаде в 1972 году Медведь был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия.

Ранее умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР Робертас Жулпа.