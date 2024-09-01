Российская пловчиха Лукьяненко завоевала бронзу на Паралимпиаде и установила рекорд Европы

Пловчиха из России Дарья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль парижской Паралимпиады в комплексном плавании на 200 метров в категории S11.

Россиянка проплыла дистанцию с результатом 1:16.64 секунды, что является новым рекордом Европы.

Первое место заняла китаянка Цай Ливэнь, второе место заняла ее соотечественница Ли Гуйчжи.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский пловец Роман Жданов стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.