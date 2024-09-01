Российский пловец Жданов стал четырехкратным паралимпийским чемпионом

Российский пловец Роман Жданов стал четырехкратным паралимпийским чемпионом, выиграв золото на Паралимпиаде в Париже на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4.

Второе место занял Дадаон Ами Омер из Израиля. Мексиканец Камачо Рамирез Ангел де Джизус выиграл бронзовую награду.

Три золотые награды Жданов выиграл на прошлой Паралимпиаде в Токио.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянин Алексей Чуркин выиграл золото в метании клаба на Паралимпиаде-2024.