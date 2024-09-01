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Стало известно, когда Соболев дебютирует за «Зенит»

«Спорт-Экспресс»: Соболев дебютирует за «Зенит» в игре с «Кайратом»

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ФК «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев начнет заниматься в общей группе 4 сентября, передает «Спорт-Экспресс».

Пока игрок работает на базе в Удельном парке по индивидуальной программе.

8 сентября «Зенит» проведет спарринг с «Кайратом» в Алматы. Предполагается, что Соболев полетит в Казахстан.

14 сентября «Зенит» проведет матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее Соболеву предрекли горячий прием на стадионе «Спартака».

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