Соболеву предрекли горячий прием на стадионе «Спартака»

Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков оценил переход форварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», отметив, что теперь в Москве его будет ждать горячий прием, передает «РБ Спорт».

«Теперь его будет ждать горячий прием на стадионе «Спартака». У Соболева впереди очень много работы. Ему нужно будет заработать место в стартовом составе», — сказал Новиков.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что Соболеву будет тяжело в «Зените».