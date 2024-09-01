Бестемьянова оценила перспективы возвращения Трусовой на лед после возможной беременности

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила желание Александры Трусовой стать матерью, отметив, что тогда спортсменка не сможет вернуться на лед, передает Sport24.

«Если Саша будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь? Это решение этой пары. Если они хотят иметь детей, значит уже сейчас работают над этим», — сказала Бестемьянова.

Свадебная церемония Трусовой и Макара Игнатова состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова рассказала, сколько детей хочет от Игнатова.