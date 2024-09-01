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Бестемьянова оценила перспективы возвращения Трусовой на лед после возможной беременности

Бестемьянова не верит в возвращение Трусовой в спорт после беременности

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила желание Александры Трусовой стать матерью, отметив, что тогда спортсменка не сможет вернуться на лед, передает Sport24.

«Если Саша будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь? Это решение этой пары. Если они хотят иметь детей, значит уже сейчас работают над этим», — сказала Бестемьянова.

Свадебная церемония Трусовой и Макара Игнатова состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова рассказала, сколько детей хочет от Игнатова.

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