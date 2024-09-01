Трусова рассказала, сколько детей хочет от Игнатова

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов заявили, что задумываются о детях. Об этом они рассказали в интервью Hello! Magazine.

«Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?» — заявила Трусова.

«А я что, я готов», — ответил Игнатов.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова прилетела в Мексику.