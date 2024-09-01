«Реал» не беспокоится из-за отсутствия голов у Мбаппе

В мадридском «Реале» не испытывают волнений из-за того, что французский нападающий Килиан Мбаппе пока не забивает в чемпионате Испании. Об этом сообщает AS.

Мбаппе провел три матча в составе «Реала» в национальном первенстве и не сумел отличиться результативными действиями. При этом в клубе уверены, что Мбаппе — это топ-игрок, проблема низкой результативности заключается не в нем.

«Реал» после трех туров набрал пять очков, в активе команды одна победа и две ничьих.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее Карло Анчелотти отреагировал на слова журналиста о голевой засухе Мбаппе.