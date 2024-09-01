Несколько российских игроков «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке

Несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

При этом третий источник сообщает, что о серьезном конфликте не идет речи. Разговор об отказе сидеть рядом с Соболевым в раздевалке действительно был, однако носил шутливый характер.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Станкович ответил на вопрос об уходе Соболева.