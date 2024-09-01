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Российская теннисистка назвала США вторым домом

Теннисистка Шнайдер: чувствую, что США для меня — второй дом

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Claudia Greco/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер, которая вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open), поделилась эмоциями от своего участия в турнире и призналась, что считает США своим вторым домом. Ее слова приводит Sport24.

«Это нечто особенное — впервые выйти в четвертый круг турнира «Большого шлема» здесь, в Америке. Я чувствую, что США для меня — второй дом. Я очень рада этой поддержке, она придает мне очень много сил играть и бороться», — заявила Шнайдер.

Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема. В своем матче она переиграла итальянку Сару Эррани в двух сетах с результатом 6:2, 6:2. За выход в четвертьфинал она сразится с представительницей США Джессикой Пегулой.

20-летняя Шнайдер в 2022 году поступила в Университет Северной Каролины.

Российская теннисистка на летних Олимпийских играх — 2024, которые прошли в Париже, завоевала серебряную медаль в парном разряде. Шнайдер выступала вместе с 17-летней Миррой Андреевой. Также на ее счету три победы на турнирах WTA.

Ранее определились все участники 1/8 финала US Open.

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