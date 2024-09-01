Загитова вспомнила, как ее силком тащили на тренировку

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что помогало ей справиться в трудные времена. Ее слова приводит Sport24.

«Самое сложное — понять и принять свои ошибки, осознать их, сделать выводы и пойти дальше этим же путем. Наверное, в самые тяжелые моменты мне помогали мои родные и близкие. Мои тренеры, которые иногда силком тащили меня на тренировку, за что я им безумно благодарна, потому что они увидели во мне талант и поверили в меня», — заявила Загитова.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Татьяна Тарасова оценила ледовое шоу Загитовой.