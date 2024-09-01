Семак оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на переход нападающего Александра Соболева в клуб и заявил, что у форварда не должно возникнуть проблем в команде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я вчера поздравил Александра. Он пошел на определенные уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и зарабатывать титулы. Он нам, безусловно, поможет», — заявил специалист.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Станкович ответил на вопрос об уходе Соболева.