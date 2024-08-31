Россиянин выиграл золото в метании клаба на Паралимпиаде-2024

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в метании клаба.

Чуркин показал результат 40,33. Вторым стал спортсмен из Греции Атанасиос Константинидис (38,65 м). Тройку замкнул представитель Алжира Ахмед Мехидеб (38,61 м).

Россиянин выступает в классе F32. В него входят люди c атаксией, атетозом и гипертонусом, чаще всего как следствие церебрального паралича или черепно-мозговой травмы.

Эта золотая награда стала четвертой для россиян на Паралимпиаде.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024. Церемония открытия состоялась 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянка Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпиады.