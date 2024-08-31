В «Спартаке» назвали виновного в удалении Зобнина

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что виноват в том, что полузащитник Роман Зобнин был удален с поля. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это моя ошибка: нам не хватило 15 секунд для того, чтобы поменять Зобнина — у нас уже готовилась тройная замена. В пылу игры тебя могут захлестнуть эмоции, поэтому мы стараемся контролировать эти моменты. Здесь мы не успели провести замену», — заявил Станкович.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Ранее в «Рубине» объяснили, почему проиграли «Спартаку» в большинстве.