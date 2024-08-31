Стало известно, перейдет ли футболист «Спартака» Маслов в английский клуб

Защитник московского «Спартака» не перейдет в английский «Чарльтон». Об этом сообщает Metaratings.

Источник сообщает, что российский клуб не получал предложения о переходе Маслова и он находится в расположении команды.

Ранее британский журналист Стив Паркин заявил, что в скором времени состоится трансфер футболиста в клуб третьего английского дивизиона «Чарльтон». Он утверждал, что Маслов уже прибыл в Лондон.

Однако, москвичи готовы продать игрока в это трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Маслов провел три матча, в которых забил один гол.

31 августа «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Благодаря этой победе, красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи стартовых встреч. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 17 очками.

Ранее в «Спартаке» объяснили победу над «Рубином» одним эпизодом.