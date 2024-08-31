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В «Спартаке» объяснили победу над «Рубином» одним эпизодом

Станкович заявил, что победа над «Рубином» случилась благодаря пенальти

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что его команда заслужила победу. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я не могу комментировать тактику соперника — они ищут пути, чтобы добиться результата так же, как и мы. Сегодня все решил один эпизод — мы его искали и сумели найти. Я очень рад тому, что мы смогли добиться победы», — заявил Станкович.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

Ранее в «Рубине» объяснили, почему проиграли «Спартаку» в большинстве.

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