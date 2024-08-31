Дзюба рассказал, продолжит ли он карьеру

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что пока не решение о завершении карьеры не принято. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«Пока не закончил. Каждый день я еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе, — заявил Дзюба.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 160 голов.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал об уровне Дзюбы.