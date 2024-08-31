Тренер «Спартака» ответил на вопрос об уходе Соболева

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не знает, как повлиял на команду уход нападающего Александра Соболева. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Как на команду повлиял уход Соболева? Не знаю, сегодня меня интересуют только три очка в матче с «Рубином», — заявил Станкович.

«Спартак» играет дома против казанского «Рубина» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее эксперт рассказал, для чего «Зенит» подписал Соболева.