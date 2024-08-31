Россиянка выиграла золото Паралимпиады в плавании

Трехкратная чемпионка Паралимпиады-2020, многократная чемпионка мира и Европы, российская параспортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14.

Она преодолела дистанцию за 2.05,10. Второй стала британка Поппи Маскилл (2.07,16). Бронза также отправилась в Британию — третьей стала Луиз Фиддс (2.07,91).

Ранее Шабалина стала третьей на дистанции 100 м баттерфляем. Золото в этом виде досталось Поппи Маскилл.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024. Церемония открытия состоялась 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее на церемонии открытия Паралимпиады-2024 не раскрылся флаг.