Эксперт рассказал, для чего «Зенит» подписал Соболева

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев повысит конкуренцию за место в составе среди игроков команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все от этого только выиграли. «Зенит», например, приобрел качественного футболиста. Трансфер Соболева полезен в плане конкуренции. А хорошо ли у него получится — узнаем через некоторое время», — заявил Булыкин.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее российский тренер рассказал о перспективах Соболева в «Зените».