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Главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом»

Николич: у нас есть 10 сборников, будет тяжело готовиться к «Зениту»

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РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о том, как команда будет готовиться к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Специалист отметил, что они столкнутся с трудностями. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас надо отдохнуть. У нас есть 10 сборников, будет тяжело готовиться к «Зениту». Удачи им, чтобы они вернулись все здоровые», — заявил Николич.

31 августа ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили Тамерлан Мусаев на 38-й минуте и Мойзес на 63-й минуте. Армейцы сыграют против «Зенита» в восьмом туре РПЛ 14 сентября.

ЦСКА летом сменил главного тренера, отправив в отставку Владимира Федотова и наняв вместо него серба Марко Николича, ранее работавшего в России с «Локомотивом». Под руководством нового наставника армейцы набрали 13 очков в семи стартовых турах и занимают третье место в Российской премьер-лиге.

Ранее Зарема Салихова заявила, что не допустила бы трансфер Александра Соболева в «Зенит».

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