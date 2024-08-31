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Отказавшийся от ОИ российский дзюдоист сменил спортивное гражданство

Российский дзюдоист Махмадбеков принял решение выступать за сборную ОАЭ

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Naoki Nishimura/Global Look Press

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, отказавшийся от поездки на Олимпийские игры, несмотря на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК), рассказал в своих соцсетях о смене спортивного гражданства. Теперь спортсмен будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты.

«Это решение было непростым. Но мои амбиции не дали мне выбора. Я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо России», — написал Махмадбеков.

Махмадбеков является четырехкратным победителем этапов Гран-при «Большого шлема». На двух этапах Гран-при «Большого шлема» спортсмен брал бронзу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагали россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее президент Федерации дзюдо удивился появлению российского судьи на Олимпиаде-2024.

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