Стала известна сумма украшений, которые были на Роналду во время жеребьевки ЛЧ

Португальский футболист Криштиану Роналду надел на жеребьевку Лиги чемпионов украшения стоимостью более €7 млн, передает The Sun.

Часы игрока стоят £2,2 млн, значок на пиджаке, сделанный из 33-каратного бриллианта, стоит £3,8 млн. Еще на Роналду были три бриллианта на общую сумму более €7 млн.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 29 августа

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду рассказал, когда завершит карьеру.