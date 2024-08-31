Бывший тренер «Спартака» установил антирекорд «Гранады»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль стал первым тренером испанской «Гранады» с двумя домашними поражениями подряд на старте сезона в Сегунде.

«Гранада» проводит 35-й сезон во втором по силе дивизионе Испании.

В матче 3-го тура Сегунды «Гранада» уступила на своем поле «Уэске» со счетом 1:3.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее экс-футболист Сергей Юран заявил, что назначение в 2022 году главным тренером московского «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля продемонстрировало неуважение к российской тренерской школе.

Ранее Мостовой заявил, что устроил Абаскаля в испанский клуб.