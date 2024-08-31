Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР Жулпа

Умер олимпийский чемпион по плаванию в составе национальной сборной СССР Робертас Жулпа. Об этом сообщает сайт Федерации водных видов спорта Литвы (LTU Aquatics).

Спортсмену было 64 года. Причины смерти не уточняются.

Жулпа выиграл золотую медаль на московской Олимпиаде на дистанции 200 метров брассом. Также Жулпа трижды становился чемпионом Европы и серебряным призером первенства мира.

В 1988 году спортсмен эмигрировал в Италию.

Ранее ямайский бегун, двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден скончался в возрасте 97 лет.

Роден специализировался на беге на короткие дистанции, на эстафетном беге. Он — чемпион и призер Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, участник двух Олимпиад, двукратный олимпийский чемпион, олимпийский и мировой рекордсмен.

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