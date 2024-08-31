Червиченко предрек Соболеву полирование лавки в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что бывший форвард московского «Спартака» Александр Соболев будет сидеть на скамейке запасных в петербургском «Зените», передает «Евро-Футбол.Ру».

«В «Зените» есть крупные нападающие — Кассьерра и Сергеев. Получается, Соболев идет на третьем месте, и его ролью будет полировать лавку», — сказал Червиченко.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее Зарема Салихова заявила, что Соболева нельзя назвать Иудой.