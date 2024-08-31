Медведева заявила, что обожает комментировать фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о намерении комментировать фигурное катание, передает РИА Новости.

«Я обожаю комментировать. Думаю, что разговоры по этому поводу мне еще предстоят. Приглашают комментировать ближе к концу осени. Сейчас не могу ничего сказать», — сказала Медведева.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

Ранее Медведева назвала имена трех величайших спортсменов в истории.