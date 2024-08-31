Канчельскис оценил переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что у Александра Соболева будет много шансов проявить себя в петербургском «Зените», куда он перешел из московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Можно предположить, что у него будет много шансов проявить себя, раз его так сильно хотели», — сказал Канчельскис.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее Зарема Салихова заявила, что Соболева нельзя назвать Иудой.