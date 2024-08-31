Теннисистка Александрова проиграла Соболенко в третьем круге US Open

Белоруска Арина Соболенко обыграла россиянку Екатерину Александрову в матче третьего круга US Open.

Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:2.

Матч стал самым поздним в истории US Open. В момент его начала на часах в Нью-Йорке было 0:08.

В матче следующего круга Соболенко сыграет с представительницей Бельгии Элис Мертенс. которая переиграла в трёх партиях американку Мэдисон Кис (6:7 (5:7), 7:5, 6:4).

Ранее с US Open вылетела первая ракетка России Дарья Касаткина, уступив представительнице США Питон Стирнс. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 6:7 (3). В рамках встречи Касаткина выполнила семь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Стирнс шесть эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.

US Open проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Новак Джокович впервые с 2017 года закончит год без победы в турнире «Большого шлема».