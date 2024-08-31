Салихова заявила, что не допустила бы трансфер Соболева в «Зенит»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не допустила бы трансфер форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит», передает Metaratings.

«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила такой ситуации. Лучший габаритный нападающий уходит в стан принципиального соперника», — сказала Салихова.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» отреагировала на уход Соболева в «Зенит».