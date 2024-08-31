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Булыкин назвал фаворита в матче «Пари НН» — «Зенит»

Булыкин: «Зенит» должен побеждать «Пари НН», чтобы обрести уверенность

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Максим Богодвид/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» — «Зенит», назвав действующих чемпионов России явными фаворитами, а сам матч – возможностью для них прервать серию неудачных матчей.

«Зенит» — явный фаворит и должен обыгрывать, потому что до этого у него были не очень хорошие игры, имею в виду, как минимум по результату. В этом матче нужно побеждать, чтобы обрести уверенность. «Локомотив» тоже не дремлет, но у него сложная игра с «Краснодаром». Этот тур перед матчами сборной принес такую интригу: кто же уйдем лидером перед паузой на игры национальных команд?» — подчеркнул Булыкин.

«Зенит» после победы в Суперкубке России, а также четырех побед на старте сезона в РПЛ и еще двух в Кубке страны дважды подряд сыграл вничью в чемпионате, а затем закончил ничейным исходом матч Кубка России с тольяттинским «Акроном», уступив ему в серии пенальти. В данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в РПЛ, отставая на одно очко от московского «Локомотива».

Ранее в Госдуме назвали провокационным трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит».

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