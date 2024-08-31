Анчелотти отреагировал на слова журналиста о голевой засухе Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не переживает из-за того, что новичок команды Килиан Мбаппе не может отличиться за клуб с середины августа, передает AS.

«Он в последний раз забивал гол 14 августа в матче с «Аталантой». Прошло всего две недели. Сейчас не время для того, чтобы волноваться», — сказал Анчелотти.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел два матча, не отметившись забитыми мячами.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч свой команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хотел бы дать отдых Мбаппе во время матчей сборной Франции.