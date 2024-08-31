Джокович о поражении в третьем круге US Open: я показал худший теннис, в который когда-либо играл

Вторая ракетка мира Новак Джокович объяснил свое поражение в третьем круге US Open от представителя Австралии Алексея Попырина, заявив, что провел ужасный матч, передает «Чемпионат».

«Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, худшая из всех. На таком покрытии без подачи не победить. Просто ужасный матч», — сказал Джокович.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 20 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

В четвертом круге Попырин сыграет против представителя США Фрэнсиса Тиафо.

Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева в трех сетах.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее лучшая теннисистка России не смогла преодолеть барьер второго круга на US Open.