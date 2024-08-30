Тарасова оценила ледовое шоу Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила ледовое шоу Алины Загитовой, передает РИА Новости.

«Я видела только начальную часть ледового шоу. Все, кто готовил программу, молодцы. Потому что оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России», — сказала Тарасова.

Премьера шоу Загитовой «Хранители времени» состоялась 29 августа на «Татнефть Арене» в Казани.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Яна Рудковская намекнула на плагиат в шоу Загитовой.