Российская пловчиха выиграла бронзовую награду Паралимпиады

Российская пловчиха Виктория Ищулова выиграла бронзу Паралимпиады в Париже на дистанции 100 метров брассом среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Золотую награду завоевала Анастасия Дмитриева, представляющая Испанию. Брок Уистон из Великобритании стала второй в заплыве.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский пловец Андрей Калина стал чемпионом парижской Паралимпиады.