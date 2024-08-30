Российская пловчиха завоевала бронзу на Паралимпиаде в Париже

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала обладательницей бронзовой награды на Паралимпиаде в Париже.

На дистанции 400 м вольным стилем она стала третьей с результатом 5 минут 4,37 секунды.

Первое место заняла Лизетта Брюинсма из Нидерландов. Второе место досталось китаянке Чжан Сяотун.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский паралимпиец объяснил, почему заплакал в микст-зоне.