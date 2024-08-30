Сын футболиста Соболева спел песню группы «Ленинград»

Нападающий Александр Соболев, который 30 августа перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», выложил в своем Telegram-канале видео, на котором его сын поет песню группы «Ленинград» «В Зените».

«А почему бы и не спеть нам?» — подписал ролик Соболев-старший.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее Михаил Боярский рассказал, как игроки «Зенита» примут Соболева.