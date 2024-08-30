Теннисистка Петрова рассказала, за счет чего Медведев пробился в третий круг US Open

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира и основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что россиянин Даниил Медведев не оставил шансов венгру Фабиану Марожану во втором круге US Open.

«Медведев очень хорошо передвигался. Было много рваных розыгрышей в этих матчах, где ему приходилось резко менять направление. Соперник его хорошо «подергал», но Даня здорово смотрелся и легко двигался. У него была задача на матч не дать никаких шансов сопернику, что он и сделал. Медведев закрыл матч в трех сетах, теперь у него есть время восстановиться и подготовиться к следующей игре. Он отлично выглядел, было видно даже по его выражению лица, что он хочет задержаться на турнире как можно дольше.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (5). На счету российского теннисиста восемь эйсов, десять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14. Марожан выполнил два эйса, сделал три двойных ошибки и сумел взять четыре брейк-пойнта из шести.

Ранее российская теннисистка вышла в третий круг US Open.