Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисистка Петрова рассказала, за счет чего Медведев пробился в третий круг US Open

Теннисистка Петрова: Медведев не оставил шансов Марожану на US Open

close
Edgar Su/Reuters

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира и основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что россиянин Даниил Медведев не оставил шансов венгру Фабиану Марожану во втором круге US Open.

«Медведев очень хорошо передвигался. Было много рваных розыгрышей в этих матчах, где ему приходилось резко менять направление. Соперник его хорошо «подергал», но Даня здорово смотрелся и легко двигался. У него была задача на матч не дать никаких шансов сопернику, что он и сделал. Медведев закрыл матч в трех сетах, теперь у него есть время восстановиться и подготовиться к следующей игре. Он отлично выглядел, было видно даже по его выражению лица, что он хочет задержаться на турнире как можно дольше.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (5). На счету российского теннисиста восемь эйсов, десять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14. Марожан выполнил два эйса, сделал три двойных ошибки и сумел взять четыре брейк-пойнта из шести.

Ранее российская теннисистка вышла в третий круг US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами