Рудковская намекнула на плагиат в шоу Загитовой

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале прокомментировала ледовое шоу, продюсером которого выступила фигуристка Алина Загитова, намекнув на плагиат.

«Режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке». Обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны», — написала Рудковская.

Премьера шоу Загитовой «Хранители времени» состоялась 29 августа на «Татнефть Арене» в Казани.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова спела под фонограмму на своем шоу.