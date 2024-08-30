Клуб НХЛ «Коламбус» подтвердил смерть нападающего Годро и его брата

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» выпустил заявление, в котором подтвердил смерть нападающего команды Джонатана Годро и его брата Мэтью. Текст сообщения опубликован на официальном сайте команды.

«Джонни был великим хоккеистом, любящим мужем и отцом. Выражаем соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэтью. Мы будем ужасно скучать и сделаем все, чтобы поддержать его семью в этой трагедии», — говорится в заявлении.

30 августа CBS Philadelphia сообщали, что после восьми вечера были сбиты два велосипедиста неподалеку от дома, в котором жил Годро в детстве.

Предыдущим клубом хоккеиста был «Калгари Флеймз». За два сезона в составе «Коламбус Блю Джекетс» Годро провел 161 матч и набрал 134 очка (33+101).

В завершившемся сезоне НХЛ «Коламбус» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 82 играх.

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