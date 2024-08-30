Бывший футболист «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население на территории Курской области. Об этом футболист заявил на видео в своих социальных сетях.

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Ранее экс-футболист «Локомотива» рассказывал, что ему удобнее разговаривать на русском языке.

«Я могу пытаться разговаривать по-украински, но я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Мне удобно разговаривать на русском. Я всегда на нем разговаривал. Я всегда разговаривал на русском. Никто не заставит меня говорить по-украински», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

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