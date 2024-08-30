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Ротенберг призвал проверить IP-адреса пищущих гадости людей на связь с Киевом

Ротенберг: не знаю, из Киева или нет, надо проверить IP‑адреса

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Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча турнира имени Николая Пучкова против молодежной сборной России рассказал, что у него вызывает злость критика команды. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Не знаю, из Киева или нет, надо проверить IP‑адреса. Люди, живущие в нашей стране пишут гадости про сборную, это вызывает у меня злость. Нигде такого нет! Если ты живешь в России, то должен иметь уважение к стране», — заявил Ротенберг.

29 августа СКА проиграл молодежной сборной России в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а по буллитам россияне оказались сильнее. Впрочем, это не помешало СКА выиграть турнир.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Ротенберг высказался по поводу написания фамилий кириллицей в КХЛ.

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