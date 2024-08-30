Один из сильнейших теннисистов мира сенсационно покинул US Open во втором круге

Третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), проиграв в матче второго раунда представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 21 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 1:6, 5:7, 4:6. В рамках встречи Алькарас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертый раунд ван де Зандсхулп сразится с представителем Великобритании Джеком Дрейпером, который в трех сетах обыграл аргентинца Факундо Диаса Акосту — 6:4, 6:2, 6:2.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Алькарас одержал победу в турнире, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Встреча, которая длилась 2 часа 27 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Действующим чемпионом US Open является сербский теннисист Новак Джокович, который одержал победу в матче второго круга.

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