17-летняя Андреева вылетела с US Open

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате США (US Open) и не сумела выйти в третий круг, проиграв во втором раунде турнира 20-летней представительнице США Эшлин Крюгер.

Встреча, которая продлилась 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4. В рамках поединка российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем раунде американская теннисистка может сразиться с еще одной россиянкой — Людмилой Самсоновой. Она в матче второго круга сразится с представительницей Чехии Мари Боузковой.

В первом туре Андреева обыграла Марию Осорио-Серрано из Колумбии. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов сравнил свои ощущения после вылета с US Open с избиением битой.