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Baza: Соболев стал игроком «Зенита»

Baza: Александр Соболев перешел в «Зенит»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский нападающий Александр Соболев перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, переговоры о трансфере между клубами начались месяц назад, все это время стороны не могли договориться о сумме трансфера.

«Это все раздражало и самого Соболева: 24 июля перед вечерней тренировкой он сказал тренеру «красно-белых» Деяну Станковичу, что «не может нормально играть, потому что все мысли о Питере». Станкович похвалил за честность, но отстранил игрока от тренировок с основой», — указано в источнике.

Окончательная сумма трансфера составила €10 млн.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее российский футболист рассказал, сможет ли «Локомотив» сохранить лидерство в РПЛ.

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