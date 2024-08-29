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«Меня словно избили битой»: теннисист Хачанов о вылете с US Open

Теннисист Хачанов о вылете с US Open: проснулся с ощущением, что меня избили

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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что опустошен и разочарован тем, что не смог одержать победу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

«Я проснулся с ощущением, что меня избили битой. Я старался не показывать этого, но после пяти с половиной часов в пятом сете у меня пошли судороги по всему телу. Это не оправдание, у нас были одинаковые условия с соперником, и в итоге это была ментальная борьба», — заявил Хачанов.

Российский теннисист потерпел поражение от британца Дэниела Эванса. Матч продолжался 5 часов и 35 минут и завершился со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Эта встреча установила новый рекорд по продолжительности матчей в мужском одиночном разряде на US Open.

Карену Хачанову 28 лет, он занимает 22-е место в мировом рейтинге и имеет в своем активе шесть титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

Ранее Даниил Медведев узнал своего соперника по второму кругу US Open.

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